Hamilton GIUSTIFICA la sua furia dopo il fallimento della Ferrari

Il caos in Ferrari si è fatto sentire durante la gara e la tensione all'interno della scuderia italiana è aumentata quando Lewis Hamilton ha espresso il suo malcontento per la gestione interna; il sette volte campione del mondo non ha esitato a criticare la situazione.

Durante il Gran Premio di Miami si sono udite diverse comunicazioni via radio: inizialmente, Hamilton ha esclamato "Che ritmo è questo? Davvero non riesco a dare di più", evidenziando la sua insoddisfazione.

Le comunicazioni riflettevano il clima teso che permeava il paddock. Adami ha cercato di tranquillizzarlo, spiegando che in quei momenti i tempi erano di 32,6 secondi, mentre Charles Leclerc completava in 32,7.

Tuttavia, la calma è rimasta un’utopia, poiché le gomme erano in condizioni estremamente critiche, mettendo a dura prova le strategie in pista. Il caos ha raggiunto il culmine quando, dopo uno scambio di posizioni con il compagno, Hamilton ha ironicamente dichiarato: "Fatevi una pausa per il tè!", sintetizzando l’assurdità delle direttive.

Correlato: Antonelli MOSTRA LA FACCIA sui suoi problemi in Giappone

Críticas a Ferrari

Hamilton ha espresso il proprio disappunto per la lentezza delle decisioni in Ferrari, sottolineando che in certe situazioni ci si aspetta un intervento immediato da parte del team, cosa che purtroppo non si è verificata.

"Non mi è sembrato che la decisione sia stata presa con la rapidità necessaria. Non ho alcun problema con i miei compagni e nemmeno con Charles", ha precisato. Successivamente, il pilota britannico si è detto critico anche riguardo alle prestazioni dell’auto, aggiungendo che le performance erano al di sotto delle aspettative, tanto da costringerli a lottare per il settimo e l’ottavo posto.

Al momento, Hamilton è al settimo posto in classifica piloti con 41 punti e continua a rivivere la frustrazione di quella gara difficile. "La passione interna è ancora viva; l’ho sentita in modo particolarmente intenso", ha dichiarato, aggiungendo: "Non mi scuserò perché sono un combattente e la mia determinazione resta intatta. So che tutti nel team condividono lo stesso desiderio di migliorarsi."

Guarda i GP di questa stagione in 4K UHD con F1 TV Premium, ora con una prova gratuita di 7 giorni! Fare clic QUI.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato