Il motivo SPECIALE per cui Russell ha saltato la conferenza stampa di Miami

George Russell ha rivelato che negli ultimi giri del Gran Premio di Miami ha sofferto di intensi crampi allo stomaco. Dopo la gara, il pilota Mercedes ha ipotizzato che una colazione troppo abbondante potesse essere la causa del malessere, costringendolo ad assentarsi dalla conferenza stampa riservata ai primi tre classificati.

Nonostante questi disagi fisici, il britannico ha conquistato il suo quarto podio stagionale, nonostante un weekend complessivamente insoddisfacente per quanto riguarda le prestazioni dell'auto al Miami International Autodrome. Ha iniziato la gara con pneumatici morbidi, mentre i suoi immediati rivali hanno optato per mescole medie, evidenziando una strategia differente.

Una Safety Car virtuale gli ha offerto il momento ideale per entrare ai box, consentendogli di emergere davanti a Max Verstappen e Andrea Kimi Antonelli. Attualmente, Russell si posiziona quarto nel campionato piloti con 73 punti.

Crampi allo stomaco

Il pilota Mercedes si è mostrato brevemente davanti alla telecamera di F1TV dopo la gara, ammettendo di non essere al massimo della forma. "Durante gli ultimi quindici giri ho sofferto di terribili crampi allo stomaco e mi sentivo così male da fatica a restare in piedi a causa del dolore", ha spiegato.

Sospettava che una colazione più ricca del solito potesse aver scatenato il disagio. Fortunatamente, il team ha confermato che i crampi si erano risolti; tuttavia, l'assenza alla conferenza stampa non ha influenzato la sua giornata, poiché la Red Bull aveva in serbo altri piani.

Protesta della Red Bull

La sua posizione sul podio è stata momentaneamente messa in dubbio da una protesta della Red Bull, che sosteneva che Russell non avesse rallentato adeguatamente in presenza di bandiere gialle. I commissari, tuttavia, hanno respinto l'accusa confermando che il pilota inglese aveva effettivamente moderato il ritmo.

Nonostante i contrattempi e un weekend lontano dall'essere ideale, Russell si è detto soddisfatto della prestazione: "Sono davvero contento del risultato, considerando che non mi sentivo per niente bene e ho faticato a godermi la guida durante il weekend, ma alla fine abbiamo ottenuto ciò che contava", ha concluso il pilota 27enne.

