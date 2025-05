Qual è il ruolo di Hamilton nel Met Gala e quando si terrà?

Lewis Hamilton è un uomo dai molteplici talenti. Sette volte campione del mondo di Formula 1, produttore cinematografico e attivista, il britannico arricchisce la sua già straordinaria carriera assumendo il ruolo di copresidente della Met Gala.

L'edizione 2025 della Met Gala si svolge oggi, lunedì 5 maggio, alle ore 18:00 (ET) al Metropolitan Museum of Art di New York. Questo evento annuale riunisce le personalità più influenti del mondo della musica, del cinema, della moda, dello sport e della cultura pop. Ogni anno la gala adotta un tema che definisce lo stile degli abiti degli ospiti; concetti come "Punk Chaos", "Heavenly Bodies" o "Camp" hanno ripetutamente messo alla prova la creatività dei designer.

Hamilton presiederà la serata insieme a Colman Domingo, Pharrell Williams, A$AP Rocky e LeBron James, che ricoprirà il ruolo di presidente onorario. Nel corso degli anni, Anna Wintour, direttrice di Vogue, ha guidato la manifestazione come copresidente e riprenderà il suo incarico anche in questa edizione. Il tema scelto per il 2025, "Superfine: Tailoring Black Style", è un omaggio alla cultura nera e alla storia della moda, ispirato al libro del 2009 di Monica L. Miller, Slaves to Fashion: Black Dandyism and the Styling of Black Diasporic Identity.

Come da tradizione, la gala si tiene il primo lunedì di maggio e gli ospiti avranno l’opportunità di sfoggiare le proprie proposte sulla celebre passerella prima dell’inizio della serata a ingresso riservato. La partecipazione è esclusivamente su invito, con la lista degli ospiti attentamente curata da Wintour, e sono già circolati pettegolezzi circa la presunta esclusione della supermodella Naomi Campbell dopo un possibile disaccordo.

Il costo di un singolo biglietto si aggira intorno a £56.000, mentre una tavola per dieci persone parte da circa $350.000 (oltre £263.000). I fondi raccolti vengono di solito destinati al budget annuale del Costume Institute del Metropolitan Museum of Art. Quale sarà dunque il ruolo di Hamilton in questa edizione? E come potranno i fan nel Regno Unito seguire in diretta i look sfilati sulla passerella?

Correlato: Antonelli MOSTRA LA FACCIA sui suoi problemi in Giappone

Qual è il ruolo di Lewis Hamilton alla Met Gala 2025?

Hamilton ha partecipato per la prima volta alla Met Gala nel 2015 e, nel 2021, è arrivato fino a prenotare un'intera tavola per dare visibilità al talento emergente della comunità nera. Il campione non è estraneo al mondo della moda: nel corso degli anni ha collaborato con numerosi marchi di lusso e, nel luglio 2024, è stato nominato ambasciatore di Dior. In qualità di copresidente della gala 2025, il pilota non solo accoglierà gli ospiti, ma collaborerà attivamente con Anna Wintour e gli altri responsabili per ideare uno spettacolo memorabile.

Oltre a salire sul palco durante la cena, il suo impegno si estende all'organizzazione dietro le quinte, partecipando alla scelta del menu e contribuendo insieme ai decoratori a curare l’ambientazione dell’evento. Negli ultimi anni la Met Gala ha visto la partecipazione di personalità di spicco quali Serena Williams, Timothée Chalamet, Roger Federer e Blake Lively, quest’ultima divenuta una presenza iconica per il suo innegabile glamour.

La manifestazione si avvale anche di un comitato organizzativo che, in questa edizione, rende omaggio al talento nero. Tra i membri figurano la ginnasta olimpica Simone Biles, l’attrice Ayo Edebiri, la rapper Doechii, la popstar Tyla, la scrittrice Chimamanda Ngozi Adichie e il drammaturgo Jeremy O. Harris. Inoltre, leggende musicali come Usher, Janelle Monáe e André 3000 fanno parte del comitato, mentre ad aprile Vogue e GQ hanno unito le forze per presentare questo gruppo di stelle attraverso una serie di servizi fotografici.

Come seguire la Met Gala 2025?

Per chi non si trova negli Stati Uniti, Vogue trasmetterà l'evento in diretta sulle sue piattaforme digitali, con il canale YouTube che diventerà il punto di riferimento per ammirare in tempo reale i look più iconici. Negli Stati Uniti, la trasmissione sarà disponibile su Peacock ed E! Online; tuttavia, essendo considerato il "Super Bowl della moda", le immagini degli abiti più spettacolari inonderanno i social media durante e dopo la serata. Emma Chamberlain tornerà a percorrere la passerella in qualità di corrispondente speciale per Vogue, confermandosi una presenza imprescindibile sin dal suo debutto nel 2021.

Guarda i GP di questa stagione in 4K UHD con F1 TV Premium, ora con una prova gratuita di 7 giorni! Fare clic QUI.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato