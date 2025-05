Tutto sui verdetti sanzionatori per Russell, Sainz e Gasly

George Russell, Carlos Sainz e Pierre Gasly sono stati convocati dai commissari per aver superato i limiti di velocità, nonostante la presenza delle bandiere gialle.

La FIA ha pubblicato il proprio verdetto nella tarda notte, orario dei Paesi Bassi, dopo aver esaminato attentamente quanto accaduto durante il Gran Premio di Miami. L'organo di regolamentazione del motorsport ha descritto con dettaglio le circostanze dell'incidente, sottolineando l'importanza del rispetto delle norme in pista.

Guidare a velocità eccessiva sotto bandiere gialle costituisce una violazione dell'articolo 2.5.5.b dell'Appendice H del Codice Sportivo Internazionale, il quale definisce il significato delle bandiere e la condotta che ci si aspetta dai piloti.

Con una singola bandiera gialla è necessario ridurre la velocità, non sorpassare e rimanere pronti a modificare la linea di guida in presenza di potenziali pericoli lungo il tracciato. Se invece vengono esibite bandiere doppie, il pilota deve essere preparato ad arrestarsi, poiché ciò indica che un ostacolo potrebbe bloccare parzialmente o totalmente la pista oppure che vi è la presenza imminente di un commissario.

Così si è esclusa la scalata al podio per Verstappen

Russell è stato sottoposto a verifica solo dopo che la Red Bull Racing aveva presentato formale protesta, nella speranza di permettere a Max Verstappen di salire sul podio.

Il team aveva motivato la contestazione sostenendo che il pilota Mercedes avesse superato il limite di velocità sorpassando il bolide fermo della Kick Sauber, guidato da Gabriel Bortoleto. Tuttavia, la FIA ha respinto la richiesta, evidenziando che, nonostante un breve e momentaneo aumento di velocità, Russell percorreva la zona a una velocità decisamente inferiore rispetto al limite consentito.

I commissari definiscono la situazione come eccezionale

Sia Sainz che Gasly hanno ricevuto un ammonimento formale, senza l'applicazione di sanzioni temporanee, pur essendoci alcune differenze nei casi. In un primo momento si era ipotizzato che l'infrazione si fosse verificata durante il periodo del Safety Car virtuale a favore di Bortoleto, ma si è poi accertato che il motivo fosse il mancato adeguato rallentamento in prossimità delle bandiere gialle.

Le immagini del cockpit hanno infatti rivelato che entrambi i piloti non hanno ridotto la velocità nell'avvicinarsi a una zona in cui veniva sventolata una bandiera contro un fondo giallo, su un tratto della pista a elevata velocità. Inoltre, il pannello luminoso corrispondente non si è attivato e la vettura di Bortoleto, parcheggiata dietro il muro in uscita, non risultava visibile. Alla luce di queste circostanze, i commissari hanno ritenuto l'incidente un caso eccezionale, limitando le conseguenze a un semplice ammonimento formale.

