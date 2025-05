Hamilton svela i piani per il debutto di Roscoe in Ferrari

La stella della Ferrari, Lewis Hamilton, ha accennato che il suo adorabile cagnolino Roscoe potrebbe diventare il protagonista di un servizio fotografico a bordo della sua nuova SF-25. Nel corso della sua carriera, Hamilton ha visto Roscoe trasformarsi in una presenza fissa nel paddock: il fedele bulldog, sempre al suo fianco, ha conquistato il cuore di appassionati e addetti ai lavori.

Il cagnolino di 12 anni – che, come Hamilton, segue una dieta interamente vegetale – dovrà fare i conti con una forte concorrenza nel 2025 per aggiudicarsi il titolo di “cane più adorabile del paddock F1”. Il nuovo compagno di squadra di Hamilton, Charles Leclerc, ha già sfilato con il suo cucciolo Leo, mentre il piccolo Simba di Pierre Gasly non manca mai di farsi notare durante i weekend di gara. Hamilton ha commentato: “Miami sarà troppo caldo per lui, il caldo è quasi insopportabile. Spero di poterlo portare a Silverstone, devo assolutamente farlo posare a bordo della Ferrari.”

Il cagnolino di Hamilton

Roscoe vanta persino una pagina Instagram, che condivideva con Coco, l’altro cagnolino di Hamilton tristemente scomparso nel 2020. Il profilo conta 1,2 milioni di follower e ospita frequentemente immagini del campione accanto al suo amato compagno. Una foto di Roscoe a bordo della Ferrari sarebbe destinata a diventare virale, ricordando la prima immagine del bolide, scattata agli inizi del 2025 e che aveva raccolto quasi sei milioni di like su Instagram. Il weekend del GP di Miami ha offerto al team social della Ferrari l’occasione di sfruttare la presenza di Leo Leclerc, condividendo incantevoli video del vivace cucciolo.

