Questa è la classifica PILOTI dopo il GP di Miami

Il Gran Premio di Miami ha regalato emozioni indimenticabili, con una gara dominata dalla McLaren e una prestazione eccezionale di Oscar Piastri, che si è imposto in testa al campionato con una prestazione impeccabile.

Lando Norris, pur conquistando il secondo posto, ha ulteriormente allontanato la sua posizione dalla vetta del Campionato Piloti, evidenziando un divario crescente rispetto al compagno di squadra, il quale ha celebrato la sua terza vittoria consecutiva e la quinta nel corso dell’anno. La sfida in pista ha offerto spunti interessanti, rendendo l’evento ancora più avvincente per gli appassionati di Formula 1.

Antonelli, riconosciuto come il miglior esordiente in assoluto, ha confermato il proprio talento mantenendosi costantemente al sesto posto e raccogliendo punti fondamentali per la classifica, segno di un’evoluzione tecnica notevole.

Nel frattempo, il fronte spagnolo ha vissuto una giornata altalenante Fernando Alonso ha faticato e si è ritrovato fuori zona punti, mentre Carlos Sainz ha saputo rimarginare con una buona prestazione nonostante sia stato nuovamente superato dal vivace Alexander Albon. D’altra parte, la quarta gara di Lewis Hamilton con la Ferrari ha evidenziato difficoltà persistenti, lasciando il pilota ben indietro rispetto a un Leclerc inarrestabile nel campionato.

Come va il Campionato Piloti di F1 2025?

1. Óscar Piastri 131 punti

2. Lando Norris 115 punti

3. Max Verstappen 99 punti

4. George Russell 93 punti

5. Charles Leclerc 53 punti

6. Andrea Kimi Antonelli 48 punti

7. Lewis Hamilton 41 punti

8. Alexander Albon 30 punti

9. Esteban Ocon 14 punti

10. Lance Stroll 14 punti

11. Yuki Tsunoda 9 punti

12. Pierre Gasly 7 punti

16. Carlos Sainz 7 punti

14. Nico Hülkenberg 6 punti

15. Oliver Bearman 6 punti

16. Isack Hadjar 5 punti

17. Fernando Alonso 0 punti

18. Liam Lawson 0 punti

19. Jack Doohan 0 punti

20. Gabriel Bortoleto 0 punti

