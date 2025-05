La Red Bull attacca il pilota stella della Mercedes a Miami

La FIA ha annunciato che Red Bull ha depositato una protesta ufficiale contro George Russell durante il Gran Premio di Miami.

Il pilota della Mercedes è accusato di non aver frenato adeguatamente passando in prossimità delle bandiere gialle, in un momento in cui i commissari non avevano manifestato alcuna riserva durante la gara.

La vicinanza nel tempo con Max Verstappen, che ha chiuso a meno di cinque secondi da Russell, potrebbe infatti penalizzare il britannico, relegandolo all’ultimo gradino del podio se la protesta verrà confermata.

Nel frattempo, Russell è stato convocato per un’udienza con i commissari, e la decisione finale è attesa a breve, sollevando non poche polemiche nell’ambiente della Formula 1.

Come si è concluso il Gran Premio di Miami 2025?

