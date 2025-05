A che ora inizia il Gran Premio di Miami?

La Formula 1 si prepara per la sesta giornata del Campionato Mondiale con il Gran Premio di Miami. Pur avendo la gara sprint avuto luogo sabato, oggi si deciderà la distribuzione completa dei punti durante la prova principale, in un weekend carico di suspense e colpi di scena.

Il fine settimana è partito venerdì al Miami International Autodrome. Durante la sessione di qualifiche per la sprint si sono messi in luce le ottime prestazioni di McLaren, Mercedes e Max Verstappen. Nonostante il debutante Kimi Antonelli abbia conquistato la pole position, è stato Lando Norris a imporsi per primo, confermando la sua competitività in pista.

Sabato si è disputata la sessione di qualifiche che ha definito la griglia di partenza per il Gran Premio di Miami. Le differenze sui tempi dei piloti sono rimaste davvero contenute, come già osservato nelle precedenti sessioni, rendendo la lotta per le posizioni ancora più avvincente.

Con un tempo di 1:26.204, Verstappen si è consolidato come il più veloce in pista. Norris affiancherà un quattro volte campione sulla prima fila di partenza, mentre Antonelli, insieme a Piastri, partirà dalla seconda fila, accentuando così la competitività della griglia.

Le previsioni meteorologiche indicano condizioni ideali per una gara di grande intensità. Il Gran Premio di Miami prenderà il via alle 14:00 ora del Messico, corrispondenti alle 22:00 sia in Spagna che in Italia.

Grid di partenza del Gran Premio di Miami 2025

Di seguito i risultati completi della sessione di qualifiche a Miami, con le relative differenze sui tempi:

