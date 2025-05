Ferrari ROMPE IL SILENZIO su Kimi Antonelli!

Ferrari si è unita ai commenti sulle prestazioni di Andrea Kimi Antonelli a Miami.

Fred Vasseur, team principal della scuderia italiana, ha dichiarato alla stampa quanto accaduto con il pilota Mercedes: "Ovviamente la differenza è enorme, Antonelli è troppo lontano, ma non siamo lontani da Verstappen e dai due o tre piloti che abbiamo davanti.

"Facciamo fatica a mettere tutto insieme e continuiamo a commettere errori, facciamo fatica a trovare il bilanciamento e lo stiamo pagando caro, perché appena commettiamo piccoli errori, surriscaldiamo le gomme e perdiamo tutto.

"Il primo settore va bene e nell’ultimo non perdiamo più di un decimo. Perdiamo un po’ di più nelle curve lente. Abbiamo un problema con la vettura all’inizio di quella sequenza e ce lo portiamo dietro per tutta la sezione.

"Leclerc non è contento della sua posizione ai box? Non è successo nulla, siamo usciti tutti insieme e c’è stata confusione. Domani potrebbe essere diverso. La temperatura dell’asfalto sarà fondamentale e anche il problema del degrado delle gomme avrà un’influenza", ha dichiarato.

Correlato: Antonelli fa la STORIA; Hamilton rimane bloccato

Com’è la classifica costruttori dopo il GP dell’Arabia Saudita?

Il Gran Premio dell’Arabia Saudita ha segnato la conferma del dominio McLaren in Formula 1, ma il Mondiale Costruttori continua a riservare qualche sorpresa.

Sul circuito di Jeddah non c’è stato margine d’errore per nessuno, né per i veterani né per i rookie, che in un modo o nell’altro sono rimasti vittime di una pista complicata.

La Mercedes è riuscita a mantenere la costanza e ha sfruttato al meglio la gara, mentre la Red Bull ha vissuto un weekend caotico dopo il ritiro anticipato di Tsunoda e la penalità inflitta a Verstappen.

Una nota positiva è rappresentata dalla Williams, che si è posizionata come la quinta forza della griglia. Così si presenta la classifica del Mondiale Costruttori in F1 2025 dopo l’ultima gara.

1. McLaren 188 punti

2. Mercedes 111 punti

3. Red Bull Racing 89 punti

4. Ferrari 78 punti

5. Williams 25 punti

6. Haas 20 punti

7. Aston Martin 10 punti

8. Racing Bulls 8 punti

9. Alpine 6 punti

10. Kick Sauber 6 punti

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato