Il commovente messaggio di Wolff su Antonelli

Toto Wolff, team principal della Mercedes, si è pronunciato sulla pole position di Kimi Antonelli a Miami.

Questo è quanto ha dichiarato il dirigente ai media dopo aver visto uno dei suoi piloti chiudere in prima posizione nella qualifica per la gara sprint del Gran Premio di Miami: "Un giovane che, si spera, ci porterà tante soddisfazioni in futuro.

"Si tratta del suo percorso: ce l'ha fatta; è il più veloce", ha detto Wolff. Il pilota italiano è diventato il più giovane di sempre a partire davanti in qualsiasi sessione in Formula 1.

La giovane stella della Mercedes ha preceduto di pochissimo Oscar Piastri e Lando Norris, confermando il suo status di miglior rookie della stagione 2025.

Cosa è successo nelle FP1 per il GP di Miami?

Carlos Sainz ha ottenuto un risultato enorme ed è stata la sorpresa del primo allenamento libero del Gran Premio di Miami. Il pilota nato a Madrid ha ottenuto il quarto miglior tempo dell'intera sessione, grazie a un 1:27.678 secondi.

È stato superato solo da Oscar Piastri, Charles Leclerc e Max Verstappen. Dietro la Williams numero 55 sono arrivati Alexander Albon, Isack Hadjar, George Russell, Yuki Tsunoda, Kimi Antonelli e Fernando Alonso. Lando Norris ha commesso un errore in uno dei suoi giri ed è finito in dodicesima posizione, davanti solo a Lewis Hamilton.

Oliver Bearman ha sbattuto nei minuti finali delle FP1 e ha causato l'esposizione della bandiera rossa, che ha interrotto i pochi secondi rimanenti della prima uscita delle vetture in Florida.

Questi sono i tempi finali del primo allenamento libero in vista del Gran Premio di Miami del Campionato Mondiale 2025 di Formula 1.

