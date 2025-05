Hamilton assegnato alla Ferrari dopo i test al GP di Miami

Lewis Hamilton ha dedicato sforzi extra prima del Gran Premio di Miami di questo fine settimana, nel tentativo di rilanciare la sua carriera in Ferrari, che sta attraversando un periodo difficile.

Dopo aver concluso un ciclo storico di 12 anni con Mercedes, il sette volte campione mondiale si è unito ai colossi italiani durante la pausa stagionale. Nonostante le elevate aspettative per il suo debutto in rosso, Hamilton ha vissuto un inizio complicato, manifestando apertamente la sua delusione per le problematiche attuali.

Hamilton cerca soluzioni dopo la performance a Jeddah

Concludendo al settimo posto nel Gran Premio dell'Arabia Saudita a Jeddah, Hamilton è apparso visibilmente scosso e ammette di non riuscire a comprendere cosa stia andando storto. Il pilota britannico, ormai quarantenne, ha reagito prontamente: subito dopo la gara ha intensificato le ore sul simulatore, dedicandosi con impegno alla ricerca di soluzioni prima di prendere il volo per la Florida. Questo approccio dimostra la sua determinazione nel voler superare le difficoltà e ritrovare un assetto competitivo in pista.

Secondo quanto riportato da Gazzetta Motori, l’impegno di Hamilton sul simulatore ha superato la solita preparazione per un weekend di sprint. Durante le sessioni sono state condotte prove mirate, con un’attenzione particolare all’ottimizzazione dell’unità di potenza, per rendere la vettura più competitiva su pista a Miami. Il portale ha elogiato il pilota per il coraggio di affrontare sfide complesse in momenti critici, dimostrando una volontà incrollabile di migliorarsi nonostante le difficoltà.

Il circuito di Miami, introdotto nel calendario della F1 nel 2022, non si è ancora affermato come uno dei tracciati preferiti da Hamilton: nelle sue tre partecipazioni il pilota non è mai sceso al di sotto del sesto posto. Attualmente, infatti, occupa il settimo posto nella classifica del campionato piloti, risultando a 16 punti indietro rispetto al compagno Charles Leclerc e a sette punti sotto Kimi Antonelli, il suo sostituto in Mercedes. Pur contando sul pieno supporto del direttore di squadra Fred Vasseur, si ipotizza che la sua avventura in Ferrari possa ridursi ulteriormente se non verranno apportate le migliorie necessarie per competere costantemente ai massimi livelli.

