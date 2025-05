Hamilton dà un aggiornamento commovente sulla sua futura carriera in F1

Lewis Hamilton ha annunciato un aggiornamento entusiasmante su un progetto legato alla Formula 1, approfittando del periodo fra le gare per esplorare nuovi interessi.

Durante queste pause il sette volte campione si dedica a iniziative che vanno oltre il mero aspetto sportivo, mirando a trasformare il mondo delle corse tramite interventi innovativi e socialmente rilevanti. Oltre alle sue straordinarie imprese in pista, Hamilton non ha mai esitato a esprimersi su tematiche più ampie, dimostrando un impegno costante per un cambiamento positivo all’interno del motorsport.

Nel 2021 il campione ha fondato Mission 44, un’organizzazione benefica creata per favorire una maggiore rappresentanza nel settore motoristico, offrendo agli studenti provenienti da contesti svantaggiati l’opportunità di eccellere nelle discipline STEM e di intraprendere un percorso che li conduca, eventualmente, alla Formula 1. La fondazione ha lanciato un innovativo programma di borse di studio, il quale ha già ispirato numerosi giovani a puntare in alto e a trasformare le proprie aspirazioni in realtà nel mondo delle corse.

Correlato: Antonelli MOSTRA LA FACCIA sui suoi problemi in Giappone

Mission 44 ispira la nuova generazione di talenti della F1

Hamilton ha anche condiviso un video in cui Amjad Saeed, studente di ingegneria motoristica, racconta l’importanza della borsa di studio. Grazie a questa opportunità, il giovane ha potuto visitare il garage della Mercedes Formula 1, dialogare con i membri del team e incontrare di persona il campione, esperienza che ha rafforzato la sua determinazione e contribuito alla sua crescita professionale. La testimonianza di Amjad evidenzia come il supporto economico e formativo abbia aperto la porta a un futuro promettente nel motorsport, alimentando il sogno di partecipare ai livelli più alti delle corse automobilistiche.

Il giovane ha concluso sottolineando il valore di essere affiancato da professionisti e di poter porre domande dirette agli esperti della Formula 1, un’esperienza che ha arricchito notevolmente il suo percorso formativo. Hamilton ha commentato: “È incredibile ascoltare l’esperienza di Amjad e osservare quanto sia cresciuto in questi due anni grazie al programma Mission 44”. Il campione ha inoltre evidenziato come il progetto, realizzato in collaborazione con la Royal Academy of Engineering, offra a nuovi talenti opportunità concrete per costruirsi una carriera nell’automobilismo, contribuendo in modo determinante alla trasformazione del settore.

Guarda i GP di questa stagione in 4K UHD con F1 TV Premium, ora con una prova gratuita di 7 giorni! Fare clic QUI.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato