Antonelli riceve un avvertimento per la sostituzione prematura di Verstappen

Bernie Ecclestone, il celebre ex direttore della Formula 1, ha lanciato un deciso avvertimento nei confronti di Andrea Kimi Antonelli.

Secondo Ecclestone, il giovane pilota, che ha disputato finora solo cinque gare nella massima serie, potrebbe vedersi messa in discussione la sua posizione qualora Max Verstappen dovesse approdare in squadra. La scuderia Mercedes, che lo scorso anno aveva considerato il pilota della Red Bull ma aveva optato per l’italiano, ora si trova nel mezzo di ulteriori incertezze. Continuano a circolare voci sull’eventuale ingaggio dell’olandese, gettando così un’ombra sul futuro del promettente Antonelli.

Pressione su Antonelli

Ecclestone ha sottolineato che l’arrivo di Verstappen costringerebbe il giovane italiano a ripensare al proprio futuro in un ambiente in continua evoluzione. Questa affermazione intensifica la pressione su Antonelli, chiamato a confermare il proprio valore nonostante il fermento di speculazioni. Attualmente il pilota occupa il sesto posto nel campionato mondiale con 38 punti, evidenziando un impegno costante nell’élite del motorsport. Allo stesso tempo, permane l’incertezza su come reagirà Toto Wolff in un contesto in cui anche la posizione di George Russell resta fragile.

Il responsabile della Mercedes ha chiarito di essere soddisfatto della formazione attuale, escludendo qualsiasi trattativa per l’ingaggio di un pilota olandese. "Dico sempre che, se tutto procede per il meglio, non cerco emozioni inutili fuori casa e, in ambito professionale, preferisco evitare complicazioni", ha dichiarato Wolff in un’intervista a Sky. Pur rassicurando, le ipotesi sull’arrivo di Verstappen continuano a infondere una vivace tensione, contribuendo a rendere il campionato ancora più dinamico e competitivo.

