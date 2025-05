Il messaggio FORTE di Russell a Lewis Hamilton

George Russell ha messo in discussione la legittimità dei titoli mondiali di Lewis Hamilton durante la sua epoca in Mercedes. Secondo Russell, il leggendario pilota britannico sarebbe comunque diventato campione del mondo se lui fosse stato al suo fianco durante l’era ibrida.

“Stare all’ombra di Lewis non è affatto facile. Essere compagno di un sette volte campione del mondo per tre anni è una vera sfida”, ha dichiarato il pilota Mercedes a The Athletic.

“C'è stato un periodo in cui finire davanti a Lewis in una gara, o addirittura nel campionato, significava praticamente vincere. Se avessi corso cinque anni prima, si potrebbe dire che oggi avrei due titoli mondiali nel mio palmarès.”

Nella scorsa stagione, Russell ha battuto nettamente Hamilton e si è mostrato particolarmente forte in qualifica, superando il campione per 19 volte: “Continuo a fare quello che so fare, esattamente come ho fatto negli ultimi anni”, ha aggiunto.

“Lavoro con lo stesso gruppo di ingegneri e meccanici. Anche se l’assenza di Lewis si fa sentire, la mia routine quotidiana resta la stessa: mi preparo, salgo in macchina e indosso il casco. Prima di tutto, voglio prendere in mano il mio destino.”

Quanto guadagnerà Lewis Hamilton in Ferrari?

Secondo quanto riportato dal Corriere della Sera, Hamilton potrebbe optare per uno stipendio base più basso, che potrebbe però aumentare in modo significativo grazie ai bonus legati alle prestazioni.

Il quotidiano italiano riporta che Hamilton guadagnerà 40 milioni di euro a stagione. Il contratto di Hamilton avrebbe una durata di due stagioni, con un’opzione per un terzo anno.

Con l’aggiunta dei bonus, il sette volte campione del mondo potrebbe arrivare a guadagnare facilmente 100 milioni di euro in due anni.

