La FIA conferma le violazioni di Hamilton e Verstappen

La FIA ha confermato che diversi piloti hanno subito penalità durante il Gran Premio dell'Arabia Saudita, tra cui Lewis Hamilton e Max Verstappen.

Il pilota olandese ha ricevuto una sanzione di cinque secondi al primo giro sul circuito Corniche di Jeddah, dopo aver tagliato una curva per mantenersi davanti a Oscar Piastri della McLaren. In seguito a un episodio controverso, l’organizzazione ha inoltre annullato un giro a Verstappen per aver superato i limiti di tracciato nel tentativo di conservare il vantaggio ottenuto da una partenza incerta dalla pole position. Altri sette piloti, tra cui Hamilton e Lando Norris, hanno visto anch’essi invalidata una o più tourne durante la gara.

Verstappen infuriato per l'intervento dei commissari di gara

La penalità al primo giro ha impedito a Verstappen di conquistare la sua seconda vittoria, facendolo rimanere indietro rispetto a Piastri al momento del pit stop. Nonostante ciò, il pilota olandese è riuscito a mantenere il vantaggio su Charles Leclerc della Ferrari, assicurandosi il secondo posto e rimanendo terzo in classifica, a dodici punti dal leader Piastri.

Alla notizia della sanzione, Verstappen ha commentato al suo ingegnere di gara Gianpiero Lambiase: "Beh, questa è davvero una meraviglia." Dopo la gara, il pilota ha espresso il proprio disappunto in un'intervista brevissima, aggiungendo in conferenza stampa che "l'unica cosa che mi interessa è tornare a casa." L’incidente, in ultima analisi, è stato il risultato di una partenza poco efficace da parte del tetracampeggione, che ha faticato a tenere a bada l’aggressiva McLaren nei primi istanti della gara, cercando di controllare il ritmo come aveva già fatto al Gran Premio del Giappone all’inizio dell’anno.

