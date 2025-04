Antonelli sottolinea il vero VALORE del rapporto con Bottas

Kimi Antonelli ha ricevuto preziosi consigli da Valtteri Bottas, il pilota di riserva con una solida esperienza in Mercedes F1.

Durante la conferenza stampa al Gran Premio dell'Arabia Saudita, il giovane pilota ha raccontato il suo rapporto con l’ex pilota Mercedes e attuale riserva Bottas, sottolineando come i suggerimenti ricevuti abbiano contribuito a rafforzare la sua crescita in una stagione 2025 particolarmente combattuta.

Il novellino ha ammesso di avere ancora molto da imparare sia sul fronte delle competizioni che nel comprendere le dinamiche della squadra Mercedes, dimostrando apertura e grande volontà di ascoltare chi ha maturato esperienza nella Formula 1. Le sue affermazioni, rese durante l’intervista finale del weekend, evidenziano l’importanza di non escludere alcun consiglio, motivo fondamentale per progredire in uno sport così esigente.

Cosa ha detto Antonelli sui consigli ricevuti?

Con un team che vanta un ricco palmares di successi recenti, il giovane pilota sembra sfruttare al massimo ogni opportunità offerta dalla sua squadra. In particolare, Bottas si conferma una risorsa importante.

"Non mi tiro indietro davanti a nessun consiglio, perché sono ancora agli inizi in F1 e ho molto da imparare. Ascolto sempre chi ha più esperienza di me e cerco di mettere in pratica ogni suggerimento, essendo stato di grande aiuto", ha affermato Antonelli con convinzione.

