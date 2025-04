Russell svela i segreti di Hamilton alla Mercedes

George Russell ha ricordato com'era l'atmosfera in Mercedes durante gli anni in cui correva al fianco di Lewis Hamilton.

Negli anni passati nelle vetture argentate, il pilota ha vissuto momenti significativi insieme a Hamilton e con l'intera squadra guidata da Toto Wolff, rievocando così i suoi primi passi in Formula 1.

«C'era un periodo in cui, se finivi davanti a Lewis in gara o nel campionato, era come se avessi già vinto», ha spiegato Russell. Ha poi aggiunto: «Continuo a dare il massimo, come ho sempre fatto, lavorando con lo stesso gruppo di ingegneri e meccanici. Certo, l'aura di Lewis Hamilton fa sentire la sua assenza, ma nella routine quotidiana nulla cambia. Mi sento assolutamente pronto e ogni volta che si presentava anche la minima occasione per ottenere la pole o vincere, non esitiamo a sfruttarla».

