Hamilton si ritirerebbe presto dalla Ferrari

Lewis Hamilton potrebbe appendere il casco prima della fine del contratto con Ferrari. Il pilota britannico sta attraversando un momento difficile in Scuderia, dove il monoposto sembra meno competitivo rispetto alle aspettative del 2024 e il compagno Charles Leclerc gli sta portando seri vantaggi.

L’ex campione mondiale per sette volte ha mostrato, secondo le valutazioni di Ralf Schumacher, un linguaggio corporeo che tradisce una certa disperazione, esperienza che l’ex vincitore conosce fin troppo bene.

Nonostante il trionfo nella sprint in Cina, Hamilton occupa attualmente il settimo posto nel campionato con soli 31 punti accumulati in cinque weekend di gara, rimanendo dietro sia al compagno che ai piloti Mercedes, mentre Leclerc lo ha superato in quattro delle cinque qualifiche, creando un distacco di 16 punti.

Schumacher: Hamilton sembra disperato

In un’intervista rilasciata a Sport1 prima del Gran Premio di Miami, Schumacher ha commentato: “Lewis appare disorientato e disperato, sia nelle dichiarazioni che nel linguaggio del corpo. Per esperienza so che arriva quel momento in cui capisci che non ha senso continuare a gareggiare e non vuoi ostacolare il lavoro della tua squadra. Spero realmente che riesca a ribaltare la situazione, ma temo che ritiri il casco prima della scadenza del contratto.”

Attualmente, il britannico è impegnato con la Scuderia anche per la stagione 2026, stagione in cui le nuove regolamentazioni promettono di cambiare l’equilibrio competitivo. Helmut Marko, consigliere della Red Bull noto per le sue decisioni drastiche quando il rendimento di un pilota cala irreversibilmente, ha aggiunto: “È vero che sembra un po’ disperato, ma penso che stia aspettando con fiducia il nuovo modello del 2026 e confidando che Ferrari sappia non solo sistemare l’attuale monoposto, ma anche sviluppare un’auto che si adatti meglio al suo stile di guida.”

