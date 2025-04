Sostengono che la Ferrari abbia deluso Lewis Hamilton

Han affermato che è la Ferrari ad aver deluso Lewis Hamilton, e non il contrario, in vista della stagione 2025.

Secondo quanto dichiarato da Joylon Palmer al GPBlog, la situazione non è dei migliori: "Hamilton spiega di avere difficoltà a sentire il limite di aderenza della vettura, trovando complicato raggiungere l’equilibrio perfetto e individuare il momento in cui l’auto esprime al meglio le sue prestazioni, senza incorrere né in oversteer né in understeer su entrambe le estremità.

"Lewis probabilmente si aspettava di più dal suo arrivo in Ferrari, pur riconoscendo che l’auto non è al massimo delle sue potenzialità e nemmeno lui si sente completamente a suo agio.

"Durante lo Sprint in Cina e la sessione di qualificazione sprint, abbiamo potuto intravedere un lampo della grandiosità che lo ha fatto diventare sette volte campione del mondo; quando la vettura rispondeva al meglio, Hamilton ricordava infatti quel campione di livello internazionale".

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

