Mercedes rivela la prima importante valutazione di Antonelli e Russell

Il direttore della scuderia Mercedes, Toto Wolff, ha espresso grande entusiasmo per le prestazioni dei piloti Kimi Antonelli e George Russell.

Il dirigente si è detto soddisfatto, convinto che il talento dei due possa fare la differenza in questa stagione. Russell ha iniziato l’anno con spinta, ottenendo podi preziosi, mentre Antonelli è riuscito a conquistare punti importanti. Pur non ritrovando la supremazia di un tempo, la Mercedes sta lottando nel sotto‐gruppo, affiancandosi a Mercedes e sfidando Ferrari e Max Verstappen in ogni curva.

Wolff ha commentato: "Entrambi i piloti hanno combattuto strenuamente nonostante le limitazioni tecniche. Anche con una gestione migliore in certi momenti della gara, George non è riuscito a fermare l'incessante avanzata di Leclerc e Norris. Kimi, invece, ha continuato il suo percorso di crescita per conquistare la sesta posizione e tenere sotto controllo Lewis Hamilton. Questo approccio ci ha permesso di contenere i danni subiti dai nostri concorrenti diretti nel Campionato Costruttori e, da qui, andiamo in Arabia Saudita soddisfatti dei risultati ottenuti."

Correlato: Antonelli MOSTRA LA FACCIA sui suoi problemi in Giappone

Come si configura il Campionato Costruttori dopo il GP dell'Arabia Saudita?

1. McLaren – 188 punti

2. Mercedes – 111 punti

3. Red Bull Racing – 89 punti

4. Ferrari – 78 punti

5. Williams – 25 punti

6. Haas – 20 punti

7. Aston Martin – 10 punti

8. Racing Bulls – 8 punti

9. Alpine – 6 punti

10. Kick Sauber – 6 punti

Guarda i GP di questa stagione in 4K UHD con F1 TV Premium, ora con una prova gratuita di 7 giorni! Fare clic QUI.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato