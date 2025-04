Russell definisce Hamilton un ostacolo

George Russell ha dichiarato che la Mercedes ha vissuto dei cambiamenti significativi da quando Lewis Hamilton, sette volte campione del mondo, ha scelto la Ferrari.

Il pilota inglese, di 27 anni, occupa attualmente il quarto posto nel campionato mondiale e sostiene che, se avesse avuto l’opportunità di unirsi al team qualche anno prima, oggi avrebbe potuto già collezionare due titoli.

Russell ha debuttato in Formula 1 nel 2019 con il team Williams ed era fin da subito chiaro che il suo destino fosse legato a Mercedes, dove era stato considerato un vero protetto, anche se le sue prime occasioni sono arrivate con Grove. Nel 2020, mentre la squadra tedesca dominava la scena, Hamilton fu costretto a saltare il Gran Premio di Sakhir dopo essere risultato positivo al Covid-19, aprendo inaspettatamente una porta per il giovane pilota nel cuore dell’élite.

La stagione in seguito si è rivelata complicata per Russell: problemi tecnici e la gestione di due set di pneumatici differenti hanno compromesso il suo ritmo, costringendolo ad accontentarsi del nono posto in una gara che vide la vittoria di Sergio Pérez.

Tempistica del trasferimento in Mercedes

Nel 2022, Russell ha colto definitivamente l’occasione entrando a far parte della Mercedes, formando per tre anni una partnership affianco a Hamilton. “Essere compagno di un sette volte campione del mondo per così tanto tempo non è per niente facile. C’è stato un periodo in cui finire davanti a Lewis, sia in una singola gara che nella classifica generale, equivaleva a vincere,” ha commentato su The Athletic.

È stato solo nel 2023 che Hamilton è riuscito a chiudere la stagione con un punteggio superiore al suo. “Se mi fossi presentato cinque anni prima, oggi avrei potuto vantare già due titoli,” afferma Russell. Per il 2025, il pilota si è affermato come il leader indiscusso della Mercedes, continuando a lavorare con lo stesso gruppo di ingegneri e meccanici. “La presenza di Lewis si faceva sentire forte, ed ora si percepisce la sua assenza, ma nella quotidianità le cose non sono cambiate,” conclude.

