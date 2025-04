Le ultime su Russell e il suo rinnovo con la Mercedes

Per George Russell e il team Mercedes si prospetta una fase decisiva. Il contratto attuale del pilota scade a fine stagione e, finora, non è chiaro quale monoposto adotterà il britannico nel futuro.

Russell ha iniziato la campagna con grande determinazione, salendo sul podio in tre occasioni – nei circuiti di Australia, Cina e Bahrein – e classificandosi tra i primi cinque in ogni gara disputata finora.

Questi risultati potrebbero portargli una ricompensa importante, ma permangono i dubbi sul suo futuro: i rumor parlano di un contratto di due anni, con opzione per un terzo anno e una retribuzione annua di 30 milioni di dollari.

Gestione e voci infondate

In un'intervista a Sky UK, Russell ha sminuito le speculazioni: "Le voci non sono mai del tutto attendibili, vero? Adesso non ci presto più attenzione. Alcune possono sembrare plausibili, ma in realtà non discuteremo alcun nuovo contratto fino a maggio o giugno." Con queste parole, il pilota ha chiarito che non esiste alcuna trattativa avanzata con Mercedes, cercando così di mettere in chiaro la situazione.

Russell ha espresso anche il suo punto di vista sugli accordi nel mondo della Formula 1: "Quello che colpisce di più è il numero di piloti che sembra avere contratti a lungo termine. Li definisco così perché quasi tutti incorporano clausole di rescissione o prevedono condizioni legate alle prestazioni. In questo scenario, un contratto triennale non significa molto." Il pilota ha messo così in evidenza la scarsa rilevanza dei contratti lunghi, dove le clausole aggiungono un velo di incertezza agli impegni.

Toto Wolff ha sottolineato la sua soddisfazione per avere Russell all’interno della scuderia: "George è un vero pilota Mercedes e siamo estremamente lieti di averlo con noi", ha dichiarato il direttore del team a Shanghai. Ha poi aggiunto che il giovane talento, legato fin dall’infanzia alla squadra, ha contribuito in modo significativo a definire l’"ADN" della Mercedes, motivo di grande orgoglio e al centro delle strategie future della scuderia.

