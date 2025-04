Mercedes e i principali errori che hanno INFLUENZATO Antonelli in Arabia Saudita

Andrea Kimi Antonelli ha conquistato una sesta posizione soddisfacente al Gran Premio dell'Arabia Saudita, nonostante alcune difficoltà a Jeddah che il giovane pilota ha interpretato come un prezioso insegnamento per il futuro.

Antonelli, che si conferma di gran lunga il migliore tra i novizi in questa stagione di Formula 1, sta gradualmente dimostrando di essere all'altezza delle alte aspettative. "I pneumatici anteriori hanno iniziato a consumarsi già dalle prime giri, compromettendo il nostro ritmo iniziale", ha spiegato Antonelli. "Dopo il pit stop, tuttavia, con il composto più resistente mi sono sentito molto meglio e nelle ultime dieci giri siamo riusciti a mantenere un ritmo competitivo."

Perché Kimi Antonelli viene definito il “Nuovo Max Verstappen”?

Kimi Antonelli, nato nel 2006, proviene da una famiglia con un forte legame nel mondo delle corse: suo padre, Marco, è stato pilota e fondatore dell'AKM Motorsport, team attivo nel Campionato italiano di F4. La carriera del giovane pilota è iniziata all’età di sette anni, quando si è messo in luce nelle competizioni di kart, vincendo la Gran Final Internacional EasyKart due anni dopo il suo debutto. Successivamente, Antonelli ha affinato le sue abilità nelle competizioni WSK, portandosi a vincere nel 2018 la finale della WSK Champions Cup 60 Mini e ottenendo il successo anche nella finale internazionale della Copa ROK.

L'anno seguente, il pilota ha dominato la WSK Super Master Series e la Euro Series, classificandosi perfino al quinto posto nella sua prima partecipazione al Campionato mondiale FIA, attirando così l'attenzione di Toto Wolff, il dirigente della Mercedes, che lo ha inserito nella Mercedes Junior Academy. Nel 2021 Antonelli ha compiuto il grande salto ai monoposto, partecipando ai campionati di F4 in Italia e negli Emirati Arabi Uniti: pur ottenendo alcuni podi in Italia, è negli Emirati che ha veramente brillato, conquistando due vittorie e classificandosi terzo in classifica generale. L'anno successivo è tornato nella F4 italiana dominando il campionato con 13 vittorie e pole position in quasi tutte le gare, replicando il successo nella serie ADAC F4 con nove vittorie e 12 podi, traguardi che lo hanno già portato a gareggiare a fianco di nomi come Max Verstappen, Lewis Hamilton e Fernando Alonso.

