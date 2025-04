Kimi Antonelli RIFIUTA Senna come suo più grande eroe

Andrea Kimi Antonelli ha escluso che Ayrton Senna sia stato il suo eroe d'infanzia o la figura principale nel suo percorso verso la Formula 1.

In un'intervista a La Repubblica il pilota Mercedes ha spiegato che la sua ispirazione non nasce da un supereroe, bensì da una presenza familiare fondamentale: "Se devo individuare la persona che mi ispira, penso subito a mio padre Marco".

Fin da piccolo il profumo della benzina e l'atmosfera delle corse hanno caratterizzato la sua vita, con un padre che non si limitava a tifare, ma entrava in pista per sistemare qualche dettaglio meccanico, trasmettendogli così la passione per il mondo motoristico.

Il campione racconta con entusiasmo i suoi ricordi nel cuore del box, dove il padre si faceva notare sia indossando la tipica maglietta bianca sia immergendosi direttamente sotto l'auto per intervenire personalmente.

"Anche se oggi in F1 le dinamiche sono cambiate, il legame che ho con il box resta intatto: è un luogo in cui ho imparato che la vittoria si costruisce insieme, e non si tratta solo di una gara, ma di un’esperienza condivisa da tutta la famiglia", ha dichiarato Antonelli, evidenziando come la passione e il lavoro di squadra abbiano sempre fatto parte del suo percorso.

Nato nel 2006, Kimi Antonelli è cresciuto in un ambiente di pura passione per il motorsport. Suo padre, Marco, era un pilota ed è proprietario del team AKM Motorsport, che compete nel Campionato Italiano di F4.

Antonelli ha iniziato la sua carriera a soli sette anni nei kart, mostrando fin da subito un talento straordinario. Due anni dopo, ha vinto la Grand Final Internazionale EasyKart, confermando il suo potenziale. Nel 2018 ha affinato le sue abilità nella serie WSK, vincendo la finale della WSK Champions Cup 60 Mini e la finale internazionale della ROK Cup.

L'anno successivo ha dominato la WSK Super Master Series e la Euro Series, arrivando persino quinto al suo debutto nel Campionato Mondiale FIA. Risultati che non sono passati inosservati agli occhi di Toto Wolff, che lo ha immediatamente inserito nella Mercedes Junior Academy.

Nel 2021 ha fatto il salto alle monoposto, competendo nei campionati di F4 in Italia e negli Emirati Arabi Uniti. Sebbene il suo debutto in Italia lo abbia visto ottenere alcuni podi, è stato negli Emirati che ha brillato davvero, conquistando due vittorie e terminando terzo in classifica generale.

L'anno successivo è tornato nel campionato italiano di F4, questa volta da protagonista assoluto. Ha dominato la stagione, conquistando il titolo con ben 13 vittorie e pole position in quasi tutte le gare. Ha replicato il suo successo anche nella serie ADAC F4, vincendo il titolo con 9 vittorie e 12 podi.

Tutti questi successi lo hanno proiettato direttamente sulla griglia di partenza della Formula 1, dove correrà fianco a fianco con Max Verstappen, Lewis Hamilton, Fernando Alonso e gli altri grandi della categoria. Perfino Hamilton ha speso parole di grande stima per il giovane italiano, e anche Fernando Alonso ha commentato il suo arrivo in F1.

