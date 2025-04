MASSIMA preoccupazione per la Ferrari per il 2026

Un report in vista della stagione 2026 ha fatto scattare l’allarme massimo per Ferrari e i suoi motori.

Secondo quanto riportato da AutoMotorUndSport, il team italiano non si trova nel miglior momento alla vigilia dell’inizio della nuova era regolamentare: "Altre voci dal paddock hanno visto una motivazione diversa per i progressi. Ferrari e Red Bull sono in ritardo nello sviluppo della nuova power unit per il 2026.

"Si vocifera che Mercedes sia sulla buona strada per fornire la migliore unità di potenza. Simile al 2014. All'epoca, la fabbrica di motori di Brixworth gestì meglio il passaggio alle complesse unità dell’attuale generazione e la Formula 1 rimase soffocata per diversi anni.

"Giovedì (24 aprile), Ferrari e Red Bull, che stanno sviluppando il loro motore a combustione per la prossima stagione e sono supportati da Ford nella parte elettrica, hanno subito la sconfitta successiva. La Commissione Formula 1 ha respinto la proposta di cambiare la distribuzione tra il motore a combustione e la batteria.

"Il piano prevedeva di ridurre da 350 kW a 200 kW la potenza elettrica disponibile in gara. Il resto della potenza sarebbe dovuto arrivare dal motore turbo V6 da 1,6 litri", hanno riportato.

Com’è cambiata la classifica piloti dopo il GP dell’Arabia Saudita?

Il Gran Premio dell’Arabia Saudita ha visto una gara dominata dalla McLaren, dove Oscar Piastri ha conquistato la leadership nel campionato tra i piloti del team. Lando Norris ha perso il primo posto nella classifica piloti di F1 dopo essersi classificato quarto a Jeddah.

Antonelli, di gran lunga il miglior rookie, è riuscito ancora una volta a mantenere la sua media finendo sesto, a punti. I piloti spagnoli hanno avuto una giornata contrastante: Alonso è rimasto fuori dalla zona punti, mentre Carlos Sainz è finalmente riuscito a superare Alexander Albon.

Per quanto riguarda la quarta gara di Lewis Hamilton con la Ferrari, le sensazioni restano contrastanti: sta ancora faticando molto e non è nemmeno vicino a Leclerc. Ecco come sono le posizioni nel Mondiale Piloti del Campionato Mondiale di Formula 1 2025.

