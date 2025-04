Antonelli fa una confessione inaspettata sulla sua vita privata.

Andrea Kimi Antonelli ha confessato un inaspettato segreto sulla sua vita privata fuori dalla Formula 1.

Il pilota Mercedes, in un’intervista con La Repubblica, ha parlato delle sue origini prima di arrivare nella massima categoria: "Ossessione è una parola che non mi appartiene se penso alla mia vita, smontavo il pavimento perché serviva una mano lì.

Sono cresciuto nei box, mi divertivo, cioè mi piace lavorare nel box con mio padre: far andare meglio il kart, poi le GT, poi la Formula 4 era un gioco.

Le gare non mi hanno mai tolto nulla perché eravamo tutti in pista, tutti lavoravamo, anche mia madre. Sugli incidenti sto cercando di imparare, ma succederanno, so che è una parte necessaria dell’apprendimento, anche se mi sento mortificato quando accade, e anche se so che Toto mi ha detto che sono libero di guidare al limite", ha raccontato.

Com’è cambiata la classifica piloti dopo il GP dell’Arabia Saudita?

Il Gran Premio dell’Arabia Saudita ha visto una gara dominata dalla McLaren, dove Oscar Piastri ha conquistato la leadership nel campionato tra i piloti del team. Lando Norris ha perso il primo posto nella classifica piloti di F1 dopo essersi classificato quarto a Jeddah.

Antonelli, di gran lunga il miglior rookie, è riuscito ancora una volta a mantenere la sua media finendo sesto, a punti. I piloti spagnoli hanno avuto una giornata contrastante: Alonso è rimasto fuori dalla zona punti, mentre Carlos Sainz è finalmente riuscito a superare Alexander Albon.

Per quanto riguarda la quarta gara di Lewis Hamilton con la Ferrari, le sensazioni restano contrastanti: sta ancora faticando molto e non è nemmeno vicino a Leclerc. Ecco come sono le posizioni nel Mondiale Piloti del Campionato Mondiale di Formula 1 2025.

