È stato svelato il vero motivo del fallimento di Hamilton alla Ferrari

Karun Chandhok, ex pilota di Formula 1, solleva serie incertezze sulla capacità di adattamento di Lewis Hamilton.

Nonostante il britannico abbia vinto la gara sprint in Cina, le sue prestazioni in Ferrari non hanno ancora brillato come ci si sarebbe aspettati. Durante un podcast di Sky Sports F1, Chandhok ha espresso la speranza di vedere Hamilton conquistare il suo ottavo titolo mondiale, evidenziando come una vittoria con la Scuderia rossoazzurra rappresenterebbe non solo un traguardo sportivo, ma anche un’emozione enorme per tutti i tifosi.

Chandhok ritiene che Hamilton possieda indubbiamente le qualità per adattarsi, ma che la reale difficoltà derivi dal tipo di vettura, in particolare dalle monoposto dotate di effetto suolo. "Non credo veramente che il problema risieda nel tempo necessario per familiarizzare con questo tipo di bolide.

"Ci sono degli elementi fondamentali che gli impediscono di rendere al massimo, a differenza di quanto avvenuto nel 2022", ha spiegato, suggerendo che il contesto tecnico potrebbe rappresentare l’ostacolo principale in questa stagione.

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riportato dal giornalista italiano Leo Turrini, l’accordo tra Lewis Hamilton e Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la F1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con un’opzione anche per il 2026.

"Vedere Lewis vestito di rosso sembrava un sogno irraggiungibile. Siamo davanti a un evento storico: mai un pilota così titolato era approdato in Ferrari. Michael Schumacher aveva vinto due Mondiali prima di arrivare a Maranello. Siamo davanti a qualcosa di straordinario. Come dice Mogol: se funzionerà o meno, lo scopriremo solo vivendo", ha dichiarato a Sky Sport 24.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul suo ingaggio, si legge che Hamilton ha firmato un contratto di più anni: "La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà alla squadra nel 2025 con un contratto pluriennale."

Inoltre, non si può ignorare il fatto che si tratti di un accordo estremamente redditizio per il pilota britannico. Hamilton avrà uno degli stipendi più alti della griglia, consolidando la sua posizione tra i piloti più pagati della Formula 1.

