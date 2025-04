NUOVI problemi per Hamilton nel suo anno da incubo alla Ferrari

Una delle attività imprenditoriali di Lewis Hamilton fermerà i propri ristoranti nel Regno Unito, con la prospettiva di un impatto significativo su circa 150 posti di lavoro.

Hamilton, insieme a Leonardo DiCaprio e altre celebrità, è infatti comproprietario della catena vegana Neat Burger, che ha affrontato serie difficoltà finanziarie nel corso del 2023.

Già la sede di New York aveva chiuso lo scorso anno per contenere le perdite, mentre negli ultimi due anni più della metà dei locali londinesi ha dovuto cessare l’attività. Secondo quanto riferito dal Sun, la chiusura dei due ultimi ristoranti in UK peggiora ulteriormente una situazione già critica.

Neat Burger chiuderà i suoi locali

Hamilton, che ha abbracciato uno stile di vita a base vegetale dal 2017 – tanto da ispirare persino il suo fedele cane Roscoe – ha inaugurato nel 2019 la catena di fast food vegani con l’obiettivo di offrire un’alternativa più salutare e accessibile lungo le strade cittadine.

Nonostante il riconoscimento mediatico ottenuto dai suoi locali, questi sei anni sono stati segnati da persistenti problemi economici. In un comunicato rivolto a GPFans, Neat Burger ha annunciato che i due ristoranti di proprietà nel Regno Unito saranno chiusi a breve: il locale di Soho è già stato dismesso, mentre quello di Camden terminerà le operazioni entro la fine del mese.

Questa chiusura si inserisce in un contesto particolarmente complesso per Hamilton, la cui esperienza in Ferrari ha avuto un avvio difficile, facendolo scendere al settimo posto nella classifica dei piloti. Le prospettive, sia nel settore imprenditoriale che in quello sportivo, restano dunque incerte, in un momento in cui il campione mondiale deve confrontarsi con sfide che vanno ben oltre il circuito.

