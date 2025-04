Wolff mette il pilota Mercedes allo stesso livello di Verstappen!

Il direttore della scuderia Mercedes, Toto Wolff, ha espresso grande entusiasmo per le prestazioni mostrate da George Russell in questa stagione. Wolff ha evidenziato la qualità e la determinazione del giovane pilota, che sta emergendo come una figura di spicco nel panorama della Formula 1, capace di farsi notare in ogni gara e di portare nuove prospettive al team.

Russell ha iniziato l’anno con un notevole slancio, salendo sul podio in tre diverse occasioni e classificandosi regolarmente tra i primi cinque in gara. Nonostante il team Mercedes non abbia ancora ritrovato quella dominanza che lo contraddistingeva in passato, la scuderia sta combattendo strenuamente nel sottogruppo, posizionandosi dietro la McLaren e sfidando testa a testa sia la rossa Ferrari sia la Red Bull di Max Verstappen.

Wolff non ha mancato di riconoscere il contributo decisivo del britannico e ha dichiarato: “George sta rendendo in maniera eccezionale. Spesso l’attenzione è rivolta a Lewis o a Max, ma il suo potenziale è inconfondibile e gli permette di competere al pari con Verstappen. Questo lo rende un elemento fondamentale per il nostro futuro in pista.”

Come procede il Campionato Costruttori dopo il GP dell'Arabia Saudita?

1. McLaren 188 punti

2. Mercedes 111 punti

3. Red Bull Racing 89 punti

4. Ferrari 78 punti

5. Williams 25 punti

6. Haas 20 punti

7. Aston Martin 10 punti

8. Racing Bulls 8 punti

9. Alpine 6 punti

10. Kick Sauber 6 punti

