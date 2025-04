Russell rompe il silenzio sulla Mercedes mentre aumentano le voci su Verstappen

George Russell si è espresso in merito alle voci secondo cui potrebbe essere sostituito da Max Verstappen in Mercedes già dalla prossima stagione.

Il suo contratto scade a fine 2025 e, finora, le trattative per un eventuale rinnovo non hanno dato risultati. In aggiunta, si ipotizza che Verstappen, sempre più deluso dal ritmo in Red Bull, ambisca a unirsi alla storica scuderia tedesca, mosso da nuove ambizioni e dalla voglia di una sfida ancora più grande.

Durante il media day del Gran Premio dell'Arabia Saudita, il pilota britannico ha rassicurato sul fatto che non sente alcuna pressione. "Per me non c'è stress. I contratti suscitano sempre molta emozione, ma alla fine è il rendimento a fare la differenza: se si guida al meglio, ogni cosa si sistemerà. Ora il mio obiettivo è dare il massimo in pista questo weekend, lasciando che siano le mie prestazioni a determinare il futuro", ha dichiarato con disinvoltura il corridore.

Mercedes: rinnovo per Russell o scommessa su Verstappen?

Dopo le recenti dichiarazioni di Helmut Marko, che hanno alimentato le speculazioni sulla possibile partenza di Verstappen dalla Red Bull, Toto Wolff, direttore della scuderia Mercedes, ha chiarito il suo posizionamento per la stagione 2026.

Wolff ha precisato di non aver avuto contatti diretti con Verstappen, ribadendo invece il proprio impegno verso l'attuale formazione composta da Russell e Kimi Antonelli, sottolineando i tre podi ottenuti finora dal britannico nel 2025.

Russell, dal canto suo, ha minimizzato qualsiasi preoccupazione legata all'assenza di una decisione sul contratto, osservando che solitamente non si discute di rinnovo prima dei mesi di maggio o giugno. Ha inoltre evidenziato come le clausole legate alle prestazioni siano fondamentali per entrambe le parti, poiché garantiscono che solo il talento e il rendimento possano prolungare una collaborazione in uno sport dove solo i migliori possono restare in vetta.

