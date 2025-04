La stella della Ferrari chiede cambiamenti alle regole su Verstappen

Peter Windsor, ex direttore generale della Ferrari e attuale commentatore su YouTube, ha chiesto una revisione delle regole della Formula 1 in seguito alla controversa partenza di Max Verstappen al Gran Premio dell'Arabia Saudita.

Windsor ha osservato che la posizione assegnata ai piloti che si qualificano al secondo posto al circuito di Jeddah Corniche potrebbe aver influito negativamente sull’andamento della gara.

Per lui, sarebbe più equo se il pilota in pole potesse scegliere da quale lato della griglia partire, garantendo così partenze più equilibrate in circuiti particolari come Jeddah, Austin e il Brasile.

Nel suo intervento su YouTube ha spiegato: "Ho insistito a lungo sul fatto che il pilota che si qualifica primo sabato sera debba avere la possibilità di scegliere il lato da cui scattare. In alcuni tracciati, infatti, partire dall’interno può offrire un vantaggio decisivo alla partenza della prima curva.

"In questa occasione, Oscar Piastri ha sfruttato in modo magistrale quella posizione, mentre Max, partito dall’esterno, si è trovato in svantaggio ancor prima di raggiungere la zona frenante."

Durante la corsa, Verstappen ha tentato una manovra rischiosa per mantenere il vantaggio, ma un’uscita parziale dalla pista gli è costata una penalizzazione di cinque secondi.

Com’è cambiata la classifica piloti dopo il GP dell’Arabia Saudita?

Il Gran Premio dell’Arabia Saudita ha visto una gara dominata dalla McLaren, dove Oscar Piastri ha conquistato la leadership nel campionato tra i piloti del team. Lando Norris ha perso il primo posto nella classifica piloti di F1 dopo essersi classificato quarto a Jeddah.

Antonelli, di gran lunga il miglior rookie, è riuscito ancora una volta a mantenere la sua media finendo sesto, a punti. I piloti spagnoli hanno avuto una giornata contrastante: Alonso è rimasto fuori dalla zona punti, mentre Carlos Sainz è finalmente riuscito a superare Alexander Albon.

Per quanto riguarda la quarta gara di Lewis Hamilton con la Ferrari, le sensazioni restano contrastanti: sta ancora faticando molto e non è nemmeno vicino a Leclerc. Ecco come sono le posizioni nel Mondiale Piloti del Campionato Mondiale di Formula 1 2025.

