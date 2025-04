Si dice che Hamilton sia disorientato dopo la sua prestazione al GP dell'Arabia Saudita.

Una ex stella della Formula 1, ora analista, ha dichiarato che Lewis Hamilton appare "completamente disorientato" dopo un weekend complicato per la Ferrari in Arabia Saudita.

Il pilota britannico ha concluso al settimo posto a Jeddah, portando il suo punteggio stagionale a 31. Tuttavia, vedendo il compagno Charles Leclerc salire sul podio, Hamilton ha ammesso che deve ancora migliorare. Il suo passaggio da Mercedes a Ferrari ha evidenziato notevoli difficoltà di adattamento, lasciando i tifosi con l'inquietante sensazione che la nuova sfida non sia stata del tutto compresa.

Fin dai primi test con la Scuderia, Hamilton ha faticato a trovare il giusto feeling con la monoposto. La vittoria nello sprint in Cina è stata più un'eccezione che una regola, e domenica scorsa, alla fine della gara, il pilota ha confessato di non essersi mai sentito davvero a suo agio al volante della Ferrari, rivelando una profonda insicurezza che pesa su ogni curva e rettilineo.

Il veterano Timo Glock, intervistato da Sky Sports F1 Germany, ha offerto una valutazione pessimistica del sette volte campione: "Ham sta affrontando una situazione estremamente difficile. Sembra davvero perso, senza avere chiara la direzione da prendere. La transizione da Mercedes a Ferrari è stata così radicale che ora fatica a capire come dirigere la vettura, generando una frustrazione palpabile."

Correlato: Antonelli MOSTRA LA FACCIA sui suoi problemi in Giappone

Hamilton lotta per eguagliare Leclerc

Il team principal Fred Vasseur ha minimizzato gli ostacoli iniziali di adattamento di Hamilton, criticando al contempo la stampa per le domande insistenti nella conferenza post-gara. Finora il pilota britannico si è dimostrato costantemente inferiore a Leclerc in ogni Gran Premio di questa stagione, ad eccezione dello sprint in Cina, e ora è distanziato di 16 punti dal compagno di squadra. La situazione si complica ulteriormente anche a causa del neofita italiano Kimi Antonelli, chiamato a sostituirlo in Mercedes, e del suo ex compagno George Russell.

Le prospettive per un ottavo titolo mondiale sembrano ormai svanire. Le prestazioni altalenanti di Hamilton, unite a quelle di Leclerc, impongono a Ferrari l'impegnativa sfida di recuperare terreno su McLaren nella classifica dei costruttori. Dopo un 2024 in cui la Scuderia ha combattuto fino all'ultimo momento per il titolo, ora la distanza dai difensori del campionato supera i 100 punti, dipingendo un quadro preoccupante per la squadra rossa.

Guarda i GP di questa stagione in 4K UHD con F1 TV Premium, ora con una prova gratuita di 7 giorni! Fare clic QUI.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato