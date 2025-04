Leclerc fa una rivelazione scioccante sulla FIA

Charles Leclerc occupa attualmente il quinto posto nella classifica piloti, ma è deciso a cambiare rapidamente questa situazione.

Il pilota monegasco attende con trepidazione l’introduzione di nuove normative, che entreranno in vigore a partire dalla nona gara della stagione. Durante il Gran Premio dell’Arabia Saudita ha conquistato un meritato podio, sorprendendosi nel raggiungere il terzo posto al circuito di Jeddah e segnando così la sua prima apparizione sul gradino in questa stagione.

Dopo questo risultato inaspettato, Leclerc ha ammesso che Ferrari deve migliorare per poter competere regolarmente per una posizione tra i primi tre. Dopo una sessione di qualifiche insoddisfacente sabato, la gara domenicale gli ha offerto l’opportunità di riscattarsi. Il pilota ventisettenne dimostra così come una buona strategia in gara possa trasformare un inizio difficile in un risultato importante, stimolandolo a puntare ancora più in alto nelle prossime competizioni.

Leclerc attende le modifiche normative della FIA

A partire dalla nona gara – il Gran Premio di Spagna – la FIA introdurrà nuove regole riguardanti la flessibilità delle ali anteriori. In vista di questo cambiamento, Leclerc ha anticipato che Ferrari presenterà un design rinnovato per l’ala anteriore durante la gara a Barcellona, con l’obiettivo di migliorare le performance della storica scuderia rossa. “Siamo chiaramente indietro rispetto a McLaren e Red Bull, e percepisco anche un vantaggio da parte di Mercedes”, ha commentato il pilota dopo la corsa.

Il pilota ha inoltre dichiarato: “Negli ultimi fine settimana abbiamo fatto progressi significativi. Non mi sono mai sentito così a mio agio con l’auto, e questo ci permette di sfruttarne al massimo le potenzialità”. Riferendosi al sorprendente podio ottenuto, ha concluso: “Onestamente, credo di aver corso in modo perfetto. Oggi ho sentito di aver dato tutto me stesso in pista”.

