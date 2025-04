La Red Bull è in trattativa con la stella della Mercedes per sostituire Verstappen

Secondo quanto riferito da The Race, Christian Horner, il capo della Red Bull, e George Russell hanno recentemente discusso su una possibile collaborazione a partire dal 2026.

In tale ipotesi, si valuterebbe la sostituzione di Max Verstappen, spesso collegato a un eventuale passaggio alla Mercedes o all’Aston Martin. Attualmente, Russell è impegnato con la scuderia tedesca fino al termine del 2025, benché si parli della volontà del team di bloccarlo con un contratto a lungo termine, nonostante alcune riserve feroci restino tra i dirigenti della Mercedes.

'Russell dialoga in maniera informale con Wolff'

Wolff, grande estimatore di Verstappen, aveva già intrapreso lo scorso anno conversazioni con il suo entourage per ipotizzare collaborazioni future. Nel contesto attuale, si sta anche valutando se la Red Bull possa fare spazio a Russell nella propria formazione. Diverse fonti vicine al mondo della Formula 1 confermano che Horner e il pilota inglese si sono incontrati in via informale per analizzare insieme la situazione, anche se, al momento, non si sono concretizzati accordi vincolanti.

