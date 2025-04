Ferrari sottolinea cosa Hamilton e Leclerc devono MIGLIORARE

Charles Leclerc si è nuovamente affermato come il miglior pilota Ferrari in griglia, e Fred Vasseur ne ha commentato le prestazioni.

Dopo che Leclerc ha conquistato il primo podio stagionale per la scuderia, il team ha analizzato con attenzione l'andamento sia del pilota monagasco che di Lewis Hamilton.

"È evidente che dobbiamo lavorare sulla costanza. Forse ieri non siamo riusciti a raggiungere il terzo posto in griglia", ha dichiarato il direttore della Ferrari. "Partire dal quarto comporta maggiori difficoltà e ostacola la performance, ma in generale il weekend si è rivelato positivo per l'intero team", ha concluso.

Correlato: Antonelli MOSTRA LA FACCIA sui suoi problemi in Giappone

Come si è concluso il Gran Premio dell'Arabia Saudita 2025?

Guarda i GP di questa stagione in 4K UHD con F1 TV Premium, ora con una prova gratuita di 7 giorni! Fare clic QUI.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato