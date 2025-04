Il deludente avvertimento di Hamilton per il 2025

Lewis Hamilton ha lanciato un monito sincero riguardo ai possibili risultati nelle prossime gare del Campionato Mondiale 2025 di Formula 1.

In un'intervista rilasciata alla stampa dopo la gara di Jeddah, il sette volte campione del mondo ha ammesso: "Non ho una risposta, non so per quanto tempo riuscirò a restare in corsa; il dolore è palpabile.

"Cercerò di migliorare settimanalmente. Al momento, non esiste una soluzione e così sarà per il resto dell'anno. Sarà davvero un percorso doloroso. In qualifica ho dato il massimo, e in gara ho spinto tutto, ma la vettura semplicemente non ha voluto rendere di più.

"Dalla gara non è emerso nulla di positivo, a parte il fatto che Charles è salito sul podio, il che è un ottimo risultato per il team. È stata un'esperienza terribile, niente di piacevole. La macchina perdeva ad ogni curva; una situazione davvero critica."

Correlato: La notizia peggiore per Lewis Hamilton in Ferrari è confermata

Com’è la classifica costruttori dopo il GP dell’Arabia Saudita?

Il Gran Premio dell’Arabia Saudita ha segnato la conferma del dominio McLaren in Formula 1, ma il Mondiale Costruttori continua a riservare qualche sorpresa.

Sul circuito di Jeddah non c’è stato margine d’errore per nessuno, né per i veterani né per i rookie, che in un modo o nell’altro sono rimasti vittime di una pista complicata.

La Mercedes è riuscita a mantenere la costanza e ha sfruttato al meglio la gara, mentre la Red Bull ha vissuto un weekend caotico dopo il ritiro anticipato di Tsunoda e la penalità inflitta a Verstappen.

Una nota positiva è rappresentata dalla Williams, che si è posizionata come la quinta forza della griglia. Così si presenta la classifica del Mondiale Costruttori in F1 2025 dopo l’ultima gara.

Come procede il Campionato Costruttori dopo il GP dell'Arabia Saudita?

1. McLaren 188 punti

2. Mercedes 111 punti

3. Red Bull Racing 89 punti

4. Ferrari 78 punti

5. Williams 25 punti

6. Haas 20 punti

7. Aston Martin 10 punti

8. Racing Bulls 8 punti

9. Alpine 6 punti

10. Kick Sauber 6 punti

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato