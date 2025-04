RIVELATO! Il motivo della grande delusione della Mercedes al GP dell'Arabia Saudita

Andrew Shovlin, direttore dell’ingegneria della Mercedes, ha analizzato le prestazioni dei due piloti della scuderia argentata durante il Gran Premio dell’Arabia Saudita.

Nonostante una solida sessione di qualificazione che li aveva visti partire dalla terza e dalla quinta posizione, la gara si è rapidamente trasformata in una prova estremamente impegnativa. La Mercedes ha concluso rispettivamente in quinta e sesta posizione, un risultato sotto le aspettative. L’ingegnere ha evidenziato come il surriscaldamento dei composti medio e duro abbia limitato significativamente il ritmo di gara, impedendo ai piloti di competere realmente per il podio.

"Questa è stata la gara più dura dell’anno", ha dichiarato Shovlin. "Fin dall’inizio di ogni stint entrambi i piloti hanno tirato fuori prestazioni notevoli, ma quando è bastato spingere al massimo, i limiti degli pneumatici e dei componenti meccanici hanno subito il loro impatto, facendoci perdere il ritmo rispetto agli avversari." Le difficoltà tecniche hanno così condizionato un weekend altrimenti promettente per la squadra.

