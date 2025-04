TRAVOLGENTE! La partenza di Hamilton porta ulteriore gioia alla Mercedes

George Russell appare in forma smagliante e si conferma come uno dei piloti in migliore condizione in gara quest'anno. Robert Doornbos, Olav Mol e Rick Winkelman concordano: l'addio di Lewis Hamilton ha spalancato la porta a un nuovo slancio per il pilota britannico.

Russell ha inaugurato il campionato con grande impeto. Attualmente si trova al quarto posto in classifica mondiale, a soli quattordici punti da Lando Norris, e continua a lottare costantemente per un posto sul podio. Le sue prestazioni su pista e fuori hanno attirato l'attenzione della Mercedes, tanto da permettergli di negoziare un contratto molto interessante, anche se non ancora ufficializzato.

Hamilton se n'è andato

Durante una recente intervista su Ziggo Sport si è potuta notare una trasformazione nell'atteggiamento di Russell rispetto alla stagione scorsa. Assumendo con naturalezza il ruolo di leader, Rick Winkelman ha commentato: "L'uscita di Hamilton ha fatto la differenza? Quest'anno Russell è in una forma davvero impressionante". Olav Mol ha aggiunto: "Anch'io mi sono posto la stessa domanda. Forse il rapporto tra Lewis e George non era dei migliori e, senza quella presenza, Russell ha potuto esprimere tutto il suo potenziale."

Robert Doornbos ha sottolineato come l'assegnazione di maggiori responsabilità all'interno della Mercedes abbia contribuito notevolmente al successo di Russell. "Quando è stata annunciata l'uscita di Hamilton, lui ha capito di dover guidare il team, anche se il contratto non è ancora ufficiale. La sfida resta aperta, soprattutto contro Kimi Antonelli", ha spiegato. Olav Mol ha concluso: "Quest'anno si percepisce un rinnovato entusiasmo e una maggiore positività nel suo spirito."

