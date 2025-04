Hamilton RINUNCIA alla Ferrari

Lewis Hamilton si è nuovamente trovato ben indietro rispetto a Charles Leclerc, registrando una prestazione deludente al Gran Premio dell'Arabia Saudita.

Il pilota britannico ha concluso la gara al settimo posto, in una prova in cui la vettura non gli ha offerto il giusto equilibrio e controllo. In un commento estremamente schietto, Hamilton ha ammesso che attualmente non esistono soluzioni efficaci e che l’intera stagione potrebbe presentare difficoltà e dolori lungo il cammino per lui e per il team.

Hamilton ha spiegato: "Non c'è molto da aggiungere. Il problema è chiaro: al momento non esiste una soluzione e così sarà per tutto l’anno, il che renderà la stagione davvero impegnativa. Sono pessime le condizioni, non riesco a sentire bene la vettura sotto di me e nulla sembra funzionare come dovrebbe." Queste parole lasciano intravedere l’incertezza e le sfide che il campione dovrà affrontare nel prosieguo del campionato.

Correlato: Antonelli MOSTRA LA FACCIA sui suoi problemi in Giappone

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo quanto riferito dal giornalista italiano Leo Turrini, l'accordo non sarà di breve durata ed è stato definito "la notizia del millennio per la Formula 1". Hamilton ha infatti siglato un contratto 2+1, con possibilità di prolungamento fino al 2026. L’ipotesi di vederlo vestire il rosso, una volta relegata al regno dei sogni più audaci, si trasforma ora in un fatto storico. Mai un pilota dei suoi calibri aveva indossato la divisa della Scuderia Ferrari, segnando un passaggio epocale nel mondo della F1.

Come ha sottolineato anche per Sky Sport 24, ricordando i primi successi di Michael Schumacher, questo trasferimento rappresenta un evento straordinario. Nel comunicato ufficiale, Ferrari ha dichiarato: "Siamo lieti di annunciare che Lewis Hamilton si unirà al team nel 2025 con un contratto pluriennale". Inoltre, l’accordo si configura come estremamente vantaggioso, assicurando al campione britannico una delle retribuzioni più competitive della griglia.

Guarda i GP di questa stagione in 4K UHD con F1 TV Premium, ora con una prova gratuita di 7 giorni! Fare clic QUI.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato