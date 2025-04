Gli insegnamenti di Antonelli dal GP dell'Arabia Saudita

Andrea Kimi Antonelli ha concluso al sesto posto nel Gran Premio dell'Arabia Saudita, nonostante alcune difficoltà al circuito di Jeddah. Il pilota ha definito questa esperienza un’importante occasione di crescita, che gli permetterà di affrontare meglio le sfide future.

Antonelli si conferma, con larga distanza, il miglior esordiente di questa stagione in Formula 1, dimostrando di essere all’altezza delle aspettative. "La gara di oggi è stata decisamente istruttiva. È stata una giornata triplice e intensa, che mi ha lasciato spunti importanti su cui lavorare. Ora sono concentrato a ritrovare il ritmo per tornare più forte a Miami", ha dichiarato il pilota. Il team è determinato a migliorarsi costantemente per sfruttare al meglio questo inizio stagione.

Perché Kimi Antonelli viene definito il "Nuovo Max Verstappen"?

Kimi Antonelli, nato nel 2006, vanta un solido pedigree nel mondo delle corse. Suo padre, Marco, ex pilota e proprietario del team AKM Motorsport, è un punto di riferimento nel Campionato Italiano di F4. La carriera del giovane iniziò a soli sette anni nelle competizioni di kart, dove si distinse subito per il suo talento, conquistando la finale internazionale EasyKart due anni dopo.

Successivamente, Antonelli ha affinato le sue abilità nelle gare WSK. Nel 2018 vinse la finale della WSK Champions Cup 60 Mini e anche la finale internazionale della Coppa ROK. Nel 2019 il pilota dominò la WSK Super Master Series e la Euro Series, arrivando addirittura quinto nella sua prima partecipazione al Campionato Mondiale FIA. Questi risultati non passarono inosservati: Toto Wolff, capo della Mercedes, lo accolse nella Mercedes Junior Academy.

Nel 2021 Antonelli fece il passaggio ai monoplazzi, partecipando ai campionati di F4 in Italia e negli Emirati Arabi Uniti. Sebbene in Italia abbia collezionato diversi podi, fu negli Emirati che brillò davvero, aggiudicandosi due vittorie e concludendo terzo nella classifica generale. L’anno seguente tornò a dominare nella F4 italiana, vincendo il campionato con 13 vittorie e diverse pole position, e replicò lo stesso successo nella serie ADAC F4, dove conquistò il titolo grazie a nove vittorie e 12 podi.

Questi straordinari successi lo hanno portato ad approdare in Formula 1, gareggiando a fianco di nomi come Max Verstappen, Lewis Hamilton e Fernando Alonso. Il percorso di Antonelli attira l’attenzione degli addetti ai lavori, confermandolo come una delle giovani promesse più interessanti del panorama internazionale.

