Russell sottolinea il fallimento della Mercedes al GP dell'Arabia Saudita

George Russell si è classificato quinto al Gran Premio dell'Arabia Saudita, un risultato che non lo ha soddisfatto.

Durante la gara a Jeddah, il pilota della Mercedes non è riuscito a seguire il ritmo di Oscar Piastri, e ha messo in luce alcuni problemi tecnici che hanno influito negativamente sulla sua prestazione. In particolare, Russell ha sottolineato come il surriscaldamento degli pneumatici abbia giocato un ruolo determinante, costringendolo a ritirarsi dalla lotta per le posizioni migliori.

Il pilota ha spiegato che, all'inizio del secondo stint, era in grado di seguire da vicino il passo imposto da Verstappen, ma molto presto è diventato evidente che le gomme non avrebbero resistito a lungo. Nonostante i tentativi di gestire meglio il degrado, la strategia di conservazione degli pneumatici ha concesso a Leclerc e Norris lo spazio per effettuare sorpassi decisivi. Alla fine, la sua corsa si è limitata a portare la vettura al traguardo in quinta posizione, lasciandolo frustrato per non aver potuto esprimere appieno il suo potenziale.

