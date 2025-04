Ecco la classifica piloti dopo il GP dell'Arabia Saudita.

Il Gran Premio dell'Arabia Saudita ha regalato una prestazione straordinaria alla McLaren, con Oscar Piastri che si è imposti in maniera dominante, conquistando il vertice del campionato.

La gara a Jeddah ha visto anche Lando Norris perdere il primato nella classifica dopo essere salito solo fino alla quarta posizione, mentre il giovane Antonelli, indiscusso miglior debuttante, ha mantenuto il suo sesto posto, garantendosi così punti preziosi. Tra i piloti spagnoli, la serata è stata altalenante: Alonso è uscito dalla zona punti e Carlos Sainz, finalmente, è riuscito a superare Alexander Albon.

Per la quarta gara con la Ferrari, Lewis Hamilton ha affrontato grandi difficoltà: nonostante l’impegno profuso, il pilota continua a lottare per trovare il giusto ritmo e resta lontano dalle prestazioni brillanti di Leclerc. Le opinioni post-gara sono contrastanti e sottolineano come la sfida con il team italiano evidenzi non solo la necessità di una maggiore adattabilità, ma anche le incertezze che preannunciano ulteriori sforzi nelle prossime corse.

Come procede il Campionato Piloti di F1 2025?

