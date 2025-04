La Mercedes valuta Antonelli e Russell al GP dell'Arabia Saudita

Andrew Shovlin, direttore dell’ingegneria per Mercedes, ha analizzato con attenzione le prestazioni dei due piloti della scuderia durante il Gran Premio dell’Arabia Saudita.

La squadra si è classificata al quinto e al sesto posto, risultati inferiori alle aspettative che hanno suscitato alcune critiche interne. L’analisi evidenzia come la gestione in gara, specialmente nelle fasi finali, abbia inciso notevolmente sul rendimento, costringendo il team a rivedere alcune scelte strategiche in vista delle prossime competizioni.

Shovlin ha commentato: "George non è riuscito a contenere Leclerc e Norris negli ultimi giri, permettendo loro di sfruttare appieno la freschezza dei pneumatici." Aggiungendo: "Kimi ha compiuto un buon lavoro nel limitare le ambizioni di Lewis Hamilton, ma il quinto e il sesto posto non sono risultati da cui potersi vantare."

