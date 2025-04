Toto riconosce le difficili prospettive per il team Mercedes

Toto Wolff si è dichiarato molto autocritico riguardo alla prestazione vissuta dalla scuderia Mercedes in Arabia Saudita.

Nonostante la squadra si sia nuovamente classificata al secondo posto, i piloti hanno concluso la gara in quinta e sesta posizione, una prestazione che il team ha definito la peggiore dell’anno. “Il ritmo di gara è calato a causa del surriscaldamento delle gomme, un problema che ha creato non poca frustrazione”, ha commentato Wolff. “Siamo partiti con l’idea di lottare per il podio, ma viste le limitazioni tecniche imposte dai pneumatici, il quinto e il sesto posto erano il massimo risultato raggiungibile”, ha aggiunto.

Come si è concluso il Gran Premio dell'Arabia Saudita nel 2025?

