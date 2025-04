Antonelli sottolinea le complicazioni della Mercedes al GP dell'Arabia Saudita

Andrea Kimi Antonelli ha conquistato una sesta posizione più che soddisfacente nel Gran Premio dell’Arabia Saudita, nonostante alcune difficoltà incontrate a Jeddah.

Il giovane pilota si conferma, con largo margine, il migliore tra i rookie presenti in questa stagione di Formula 1, dimostrando di essere all’altezza delle aspettative. "È stata una gara difficile, ma sono contento di aver concluso al sesto posto. Ho avuto problemi di sottosterzo con la gomma media nel primo stint e, per di più, ho dovuto gestire il surriscaldamento delle gomme per tutta la durata della corsa", ha commentato l’italiano.

Perché Kimi Antonelli è definito il "Nuovo Max Verstappen"?

Nato nel 2006 e cresciuto in una famiglia con una solida tradizione motoristica, Antonelli ha ereditato la passione per le corse dal padre Marco, pilota e proprietario dell’AKM Motorsport nel Campionato italiano di F4. La sua carriera è iniziata a soli sette anni nei kart, dove si è distinto fin da subito, vincendo la finale internazionale EasyKart due anni dopo. Successivamente, ha affinato le sue capacità nelle competizioni WSK, conquistando nel 2018 la finale della WSK Champions Cup 60 Mini e la finale internazionale della Coppa ROK.

L’anno seguente il giovane talento ha dominato la WSK Super Master Series e l’Euro Series, raggiungendo anche il quinto posto nella sua prima partecipazione al Campionato Mondiale FIA. Queste eccelse prestazioni hanno attirato l’attenzione del capo della Mercedes, Toto Wolff, che lo ha accolto nella Mercedes Junior Academy. Nel 2021 Antonelli ha fatto il salto ai monoposto, competendo nei campionati di F4 in Italia e negli Emirati Arabi Uniti: mentre in Italia ha raccolto numerosi podi, negli Emirati si è distinto con due vittorie e un terzo posto in classifica generale.

L’anno successivo il pilota è tornato a dominare la scena della F4 italiana, vincendo il titolo con ben 13 vittorie e pole position in quasi tutte le gare. Ha replicato questo straordinario successo anche nella serie ADAC F4, aggiudicandosi il titolo con nove vittorie e dodici podi. Questi risultati eccezionali gli hanno valso un posto in griglia accanto a nomi illustri come Max Verstappen, Lewis Hamilton e Fernando Alonso, e molti esperti del settore hanno già riconosciuto in lui un futuro brillante nel panorama della Formula 1.

