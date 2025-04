Hamilton confessa le sue frustrazioni al GP dell'Arabia Saudita

Lewis Hamilton ha nuovamente concluso molto distante da Charles Leclerc, registrando una prestazione deludente al Gran Premio dell'Arabia Saudita.

Il pilota britannico si è classificato al settimo posto e ha assistito, con evidente ammirazione, al primo podio della stagione per il Cavallino Rampante.

Durante la gara, Hamilton ha commentato: "Ho avuto problemi di aderenza. Nel primo stint sono stato colpito da un marcato sottosterzo — l’auto non rispondeva — seguito da un brusco cambio di assetto; nel secondo stint, nonostante un leggero miglioramento dell’equilibrio, il ritmo è rimasto insoddisfacente. In sintesi, è stata una prestazione alquanto deludente: non riesco a identificare una causa precisa, è semplicemente difficile sentire bene l’auto sotto di me."

Per quanti anni ha firmato Lewis Hamilton con Ferrari?

Secondo il giornalista italiano Leo Turrin, l’accordo con Ferrari non sarà di breve durata: "È la notizia del millennio per la Formula 1. Hamilton ha firmato un contratto 2+1, con una prospettiva che guarda già al 2026." L’idea di vedere Lewis vestito di rosso sembrava quasi un sogno irraggiungibile, ma oggi assistiamo a un fatto storico: un pilota di tale calibro non aveva mai fatto parte della Scuderia. Ricordando che, quando arrivò, Michael Schumacher aveva già alla cassetta due titoli mondiali, il trasferimento di Hamilton segna un evento veramente straordinario. Come osserva Mogol, il tempo dirà se questa nuova avventura saprà dare i risultati sperati.

Nell’annuncio ufficiale di Ferrari sul sette volte campione del mondo si legge che si tratta di un contratto pluriennale: "Dichiarazione del team. La Scuderia Ferrari è lieta di annunciare che Lewis Hamilton si unirà al team nel 2025, con un contratto di diversi anni." Va inoltre sottolineato come questo accordo sarà estremamente remunerativo per il pilota britannico, confermandolo tra i meglio pagati dell’intera griglia.

