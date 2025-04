La Ferrari punta sulla PRIORITÀ con Leclerc

Charles Leclerc ha confermato ancora una volta il suo primato in griglia per la Ferrari, scatenando i commenti di Fred Vasseur sulle sue prestazioni.

Dopo aver ottenuto il primo podio stagionale per il team, il commissario ha analizzato con attenzione l’andamento della gara del monégasque.

“Charles ha dimostrato una notevole forza fino all’ultimo giro, nonostante le condizioni avverse. Fin dall’inizio ha optato per un approccio prudente, consapevole della strategia lunga necessaria, che ha eseguito perfettamente dalla prima curva fino al traguardo”, ha dichiarato Vasseur. Ha inoltre sottolineato come ogni stint sia stato affrontato con la mentalità di una gara a sé, evidenziando un’ottima gestione degli pneumatici e lasciando intravedere prospettive positive per il prosieguo della stagione.

Correlato: Antonelli MOSTRA LA FACCIA sui suoi problemi in Giappone

Come si è concluso il Gran Premio dell'Arabia Saudita 2025?

Guarda i GP di questa stagione in 4K UHD con F1 TV Premium, ora con una prova gratuita di 7 giorni! Fare clic QUI.

Vuoi ricevere TUTTE le informazioni su Ferrari, Hamilton, Antonelli e Leclerc nella tua e-mail? Iscriviti qui!

Correlato