Leclerc lancia la DOMANDA verso la Ferrari

Charles Leclerc ha terminato terzo, subito dopo Oscar Piastri e Max Verstappen, che hanno conquistato rispettivamente il primo e il secondo posto al Gran Premio dell'Arabia Saudita.

Il pilota monegasco è consapevole dello svantaggio che lo separa dal vertice del campionato mondiale e, da tempo, ritiene che le sue possibilità in questa gara e nella stagione in corso siano molto limitate.

Dopo la corsa, Leclerc ha commentato in maniera netta il risultato: "Per ora, questo è il massimo che siamo riusciti a ottenere a Yedda. In qualifica non siamo riusciti a spingere ulteriormente, ma sono soddisfatto del mio miglior tempo. Durante la gara abbiamo dato tutto quello che avevamo. Ora dobbiamo accettare il risultato e, allo stesso tempo, lavorare per migliorare."

Leclerc considera il terzo posto il massimo e punta ai miglioramenti

Proprio come George Russell in Mercedes e Verstappen in Ferrari, Leclerc si è dimostrato all’altezza della stagione 2025. Secondo il pilota, due errori del team nei primi due weekend lo hanno escluso dal gruppo dei quattro contendenti al titolo. Pur essendo soddisfatto del terzo posto, la sua vera speranza risiede nelle future migliorie. "Davvero, questo è stato il massimo. Non avrei mai immaginato di arrivare in terza posizione. Pensavo che la priorità fosse bloccare gli avversari che ci seguivano, specialmente vista la rapidità di Antonelli. Adesso dobbiamo continuare a lavorare intensamente in squadra e spero arrivi presto un aggiornamento per migliorare la vettura", ha concluso.

LET’S GOOO @charles_leclerc!! He picks up his first podium of the year!! 👏🏆 pic.twitter.com/oiHsKffMc0 — Scuderia Ferrari HP (@ScuderiaFerrari) April 20, 2025

