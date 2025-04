Hamilton riceve una terribile notizia che potrebbe compromettere la sua prestazione.

Roscoe, il fedele compagno di Lewis Hamilton, sta attraversando un momento difficile a causa di una polmonite, come ha recentemente comunicato l'allenatrice Kirstin McMillan sui suoi profili social.

L'icona della Formula 1, noto per il suo grande amore per gli animali, ha persino dedicato un profilo Instagram esclusivamente al suo cane. Attualmente, Roscoe è l'unico amico a quattro zampe di Hamilton, dopo la scomparsa di Coco nel 2020, a seguito di un arresto cardiaco. Il pilota inglese porta spesso Roscoe al circuito, mostrando quanto il legame con il suo animale sia per lui importante.

La passione per gli animali non riguarda solo Hamilton: anche in Ferrari l'amore per i cani è evidente, con Charles Leclerc che si fa spesso sorprendere in paddock insieme al suo fedele Leo.

Roscoe sotto la cura del veterinario

Kirstin McMillan, responsabile della cura quotidiana di Roscoe, ha aggiornato i suoi follower raccontando degli ultimi sviluppi relativi alle condizioni di salute del cane. Pur mantenendo un atteggiamento vivace e giocoso, Roscoe deve fare i conti con alcune problematiche, sia dentali che respiratorie.

«So che molti se lo chiederanno, ma oggi Roscoe andrà dal veterinario, un professionista che pratica la medicina integrata combinando tecniche orientali e occidentali», ha spiegato McMillan. Durante la visita, il cane riceverà un’infusione ad alto dosaggio di vitamina C per rafforzare il trattamento che prevede anche l’impiego di potenti antibiotici e sedute di agopuntura, mirate a favorire una rapida ripresa.

