Secondo la stampa italiana, Ferrari sta attraversando un momento di grande imbarazzo per le prestazioni iniziali di Lewis Hamilton in questa stagione.

Il pilota britannico, che ha sostituito Carlos Sainz ad gennaio, era stato accolto con entusiasmo grazie ai suoi sette mondiali, ma l'euforia iniziale si è rapidamente trasformata in frustrazione a causa dei risultati deluso ottenuti nelle prime gare. Finora non è riuscito a salire sul podio, ad eccezione di una vittoria in una gara sprint che gli ha permesso di accumulare punti, dimostrando un ritmo decisamente inferiore rispetto al compagno di squadra, Charles Leclerc.

Il quotidiano Corriere della Serra evidenzia come a Maranello si respiri un clima di tensione, sia all’interno del team che agli occhi dei tifosi, a causa delle difficoltà di Hamilton nell’adattarsi al nuovo monoposto SF‑25. Pur sottolineando la necessità di tempo per familiarizzare con il veicolo, dopo dodici stagioni trascorse con Mercedes, la stampa nota come i giovani piloti, Kimi Antonelli e Ollie Bearman, abbiano trovato un’integrazione molto più rapida e proficua nelle rispettive scuderie, ottenendo risultati che accentuano il gap con il veterano britannico.

Le difficoltà di Hamilton in Ferrari

Il clamoroso ingaggio del pilota di maggior successo nella storia della Formula 1, in termini di vittorie e podi, si preannunciava come il biglietto vincente per riportare Ferrari al vertice e conquistare un titolo mondiale in qualsiasi categoria, un traguardo irraggiungibile per la Scuderia dal 2008. La scelta di sostituire Carlos Sainz, che aveva garantito prestazioni costanti, era mirata a rendere il team una seria minaccia per rivali come Red Bull e McLaren.

Nonostante le aspettative, Hamilton ha registrato in media una posizione di qualificifica pari a 7,4 nel corso del 2025, condizionando negativamente il suo rendimento in gara in una stagione in cui i sorpassi sono rari. Il sette volte campione si trova attualmente al settimo posto nella classifica piloti, segnando una fase di difficoltà che ricorda il peggiore periodo conclusosi nella stagione 2024 durante il finale con Mercedes.

